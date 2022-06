Concert de Vignolle Ensemble Le Quesnoy-en-Artois Le Quesnoy-en-Artois Catégorie d’évènement: Le Quesnoy-en-Artois

Concert de Vignolle Ensemble Le Quesnoy-en-Artois, 7 juin 2022, Le Quesnoy-en-Artois. Concert de Vignolle Ensemble Eglise cath. Saint-Vaast Le Quesnoy-en-Artois

–

Eglise cath. Saint-Vaast Le Quesnoy-en-Artois 62140 Le Quesnoy-en-Artois info@vignolle-ensemble.nl http://vignolle-ensemble.nl/ Eglise cath. Saint-Vaast Le Quesnoy-en-Artois

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégorie d’évènement: Le Quesnoy-en-Artois Autres Lieu Le Quesnoy-en-Artois Adresse Eglise cath. Saint-Vaast Ville Le Quesnoy-en-Artois lieuville Eglise cath. Saint-Vaast Le Quesnoy-en-Artois

Le Quesnoy-en-Artois Le Quesnoy-en-Artois https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-quesnoy-en-artois/

Concert de Vignolle Ensemble Le Quesnoy-en-Artois 2022-06-07 was last modified: by Concert de Vignolle Ensemble Le Quesnoy-en-Artois Le Quesnoy-en-Artois 7 juin 2022

Le Quesnoy-en-Artois