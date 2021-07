Voisines Voisines Voisines, Yonne Concert de Victor Julien-Laferrière Voisines Voisines Catégories d’évènement: Voisines

Concert de Victor Julien-Laferrière 2021-07-29 Eglise 2, rue de l'église
Voisines Yonne

Voisines Yonne Voisines 18 18 EUR Ica Ona Group organise un concert de Victor Julien-Laferrière, Suites de Bach N° 3, 4 et 5, en l’église de Voisines. billeticaonagroup@gmail.com +33 3 86 96 05 64 Ica Ona Group organise un concert de Victor Julien-Laferrière, Suites de Bach N° 3, 4 et 5, en l’église de Voisines. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

