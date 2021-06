Brassac-les-Mines Brassac-les-Mines Brassac-les-Mines, Puy-de-Dôme Concert de Verger Cavalié Brassac-les-Mines Brassac-les-Mines Catégories d’évènement: Brassac-les-Mines

Concert de Verger Cavalié 2021-06-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-18 23:00:00 23:00:00 La Lampisterie Bayard

Brassac-les-Mines Puy-de-Dôme Brassac-les-Mines EUR 6 12 Dans ce nouveau duo, le chant de Laurent Cavalier est mis en relief par l’accordéon de Guilhem Verger et colore son groove puissant à la Bombe du Lauragais.

agendalampisterie@gmail.com +33 4 73 54 96 87 https://www.lalampisterie.blogspot.com/

Connectés au patrimoine poétique Occitan mais aussi à leur imaginaire.

