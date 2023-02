CONCERT DE VARIÉTÉS : DES CHANSONS PLEIN LA TÊTE ! Montreuil-Bellay Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

CONCERT DE VARIÉTÉS : DES CHANSONS PLEIN LA TÊTE !, 23 février 2023, Montreuil-Bellay . CONCERT DE VARIÉTÉS : DES CHANSONS PLEIN LA TÊTE ! Route de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

2023-02-23 20:30:00 – 2023-02-23 22:30:00 Montreuil-Bellay

Maine-et-Loire Ils s’appellent Kristofer, Violaine, Jérémy, Natasha, Margaux, Valérie, Dorian… Ils sont issus de « N’oubliez pas les paroles » sur France 2 et seront rejoints sur scène par des artistes de « l’Eurovision », « Star Academy », « Nouvelle Star », « La France a un incroyable talent »… Le lien qui les unit ? L’amour pour les chansons françaises. Celles des années 30 comme celles qui viennent de sortir. Il fallait que cette passion se mue en quelque chose. Ces « artistes » ont décidé d’unir leurs voix pour faire des concerts caritatifs en France :

– Pour aider des causes humanitaires

– Pour permettre de faire des concerts où le prix d’entrée est bas, puisqu’ils sont bénévoles

– Et simplement pour chanter ensemble Depuis 2018, ces concerts ont lieu régulièrement. Souvent en Île de France, d’où sont issus les organisateurs de ces projets, mais également en Province (Nord, Moselle, Aisne, Landes, Hérault, Saône…). Parfois sur bandes, parfois avec musiciens, ces spectacles revisitent la chanson Française, en se permettant quelques incartades dans les standards Internationaux. Au fil du temps, des costumes sont apparus, des vidéos pour lancer le concert, de la mise en scène… La constante a été le soutien du public. Présent à chaque fois, venant des 4 coins de France ou de Belgique. Arrivant tôt avant le spectacle pour être bien placé et attendant longtemps à la fin pour avoir une photo ou un petit mot… Après plusieurs années, ce sont des milliers d’Euros qui ont été engrangés pour des associations grâce à ces concerts. Mais les demandes restaient nombreuses : « pourquoi pas de concert dans le Jura ? Quand revenez-vous en Bretagne ? » etc… Ils poursuivent donc leurs concerts en 2023 pour soutenir les associations. Il faudra visiter le plus de régions différentes possibles, et aller dans des villes de « proximité ». Une vingtaine d’artistes répondent présent à l’appel. Plusieurs s’engagent à faire l’intégralité des dates, les autres seront présents en fonction des places libres et de leurs disponibilités. L’équipe se compose de :

– 9 chanteurs

– Une costumière

– 3 techniciens

– Un agent prompteur

– Une directrice de production Le concert mêlera une grande partie de chansons des années 70 –80, époque dorée pour la variété. Le public retrouvera également des titres des années 50, 60 ou des années 2000 (jusqu’à aujourd’hui). Du rire, de l’émotion peut-être et surtout des tubes pour que le public reprenne avec les chanteurs ces airs si connus. Et entre deux tableaux, il y a fort à parier qu’ils auront quelques anecdotes à raconter sur leurs expériences ! 9 chanteurs, tous issus des émissions télévisées « N’oubliez pas les paroles », « The Voice » ou encore « L’eurovision », interprètent des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui. comculturel@ville-montreuil-bellay.fr +33 2 41 40 17 60 http://www.ville-montreuil-bellay.com/ Montreuil-Bellay

