Concert de variétés « Des chansons plein la tête » Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nivre

Concert de variétés « Des chansons plein la tête » Decize, 16 février 2023, Decize. Concert de variétés « Des chansons plein la tête »

Levée de Loire Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize Nivre Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire

2023-02-16 20:30:00 – 2023-02-16

Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire

Decize

Nivre Ils s’appellent Kristofer, Violaine, Jérémy, Natasha, Margaux, Valérie, Dorian… Ils sont issus de N’oubliez pas les paroles sur France 2 et seront rejoints sur scène par des artistes de l’Eurovision, Star Académy, Nouvelle Star, La France a un incroyable talent…

Le lien qui les unit ? L’amour pour les chansons Françaises. Celles des années 30 comme celles qui viennent de sortir.

Il fallait que cette passion se mue en quelque chose. Ces « artistes » ont décidé d’unir leurs voix pour faire des concerts caritatifs en France.

• Pour aider des causes humanitaires

• Pour permettre de faire des concerts où le prix d’entrée est bas, puisqu’ils sont bénévoles

• Et simplement pour chanter ensemble Le concert mêlera une grande partie de chansons des années 70–80, époque dorée pour la variété, mais le public retrouvera également des titres des années 50, 60 ou des années 2000 (jusqu’à aujourd’hui).

Du rire, de l’émotion peut-être et surtout des tubes pour que le public reprenne avec les chanteurs ces airs si connus.

Et entre deux tableaux, il y a fort à parier qu’ils auront quelques anecdotes à raconter sur leurs expériences ! Billeterie sur place le soir même ou réservations à l’Office de Tourisme Confluence tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 https://www.sud-nivernais.fr/ Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Decize, Nivre Autres Lieu Decize Adresse Decize Nivre Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Ville Decize lieuville Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Levée de Loire Decize Departement Nivre

Decize Decize Nivre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decize/

Concert de variétés « Des chansons plein la tête » Decize 2023-02-16 was last modified: by Concert de variétés « Des chansons plein la tête » Decize Decize 16 février 2023 Decize Levée de Loire Salle Théodore Gérard (salle des fêtes) Decize Nivre Nivre

Decize Nivre