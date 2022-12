Concert de Vanupié et Malikal Billère, 31 mars 2023, Billère Billère.

Concert de Vanupié et Malikal

51 Allée Montesquieu La Route su Son Billère Pyrénées-Atlantiques

2023-03-31 – 2023-03-31

20.8 20.8 EUR Partenariat avec les ACP et l’Ampli.

Vanupié sonne comme une invitation chaleureuse au voyage, comme un hymne à la vie de bohème que le chanteur et guitariste a côtoyé pendant plusieurs années. Depuis 2004, sa voix suave accompagnée d’un reggae épicé savoureusement entremêlé de soul music parvient à faire ralentir le rythme du métro parisien, Vanupié créé le buzz. Désormais invité sur les plus grosses scènes reggae ( Reggae Sun Ska, Rototom Sun Splash, Bobital…) avec des artistes comme Soja, UB 40,Groundation…il pose ses valises à La Route du Son pour nous présenter son nouvel album intimiste et ensoleillé, cocktail de sonorités colorées,. Une quête de liberté, d’amour et de sensibilité à travers une musique qui a construit sa vie. Vanupié s’attache encore une fois à chanter et jouer comme il l’a toujours fait, pour les autres et pour un monde meilleur.

Partenariat avec les ACP et l’Ampli.

+33 5 59 32 93 49

Pau Pyrénées Tourisme

La Route su Son 51 Allée Montesquieu Billère

