Concert de Valéry Dekowski Bazarnaom Caen, vendredi 5 avril 2024.

Concert de Valéry Dekowski Bazarnaom Caen Calvados

Valéry Dekowski est auteur, compositeur, interprète et musicien. Avec Muz’nouch et Les Dénicheurs, il a parcouru les scènes nationales et compte une discographie fournie depuis 1993. Après la sortie d’un album éponyme en 2020, Valéry revient avec une nouvelle formation et de nouvelles propositions musicales.

L’envie de sincérité et de simplicité m’a convaincu de m’engager dans ce projet éponyme. Faire et dire ce que je veux quand je veux sans autres barrières que les miennes, sans autre pudeur que celle que je m’impose. Avec pour modèles des artistes aussi variés que Lavilliers, Higelin, Renaud mais aussi Damia, Trénet ou Robert Smith, je veux proposer au public un univers singulier.

Un disque et un concert dans lesquels on comprend ce qui nous est raconté, que ce soit poétique, politique, marrant ou les trois en même temps. Un disque et un concert où la musique est sensible, fragile et rock. Un disque et un concert qui piquent, qui caressent et qui bougent. Un disque et un concert qui s’écoutent.

Avec

Valéry Dekowski (Chant / Guitare)

Yohann Allex (Batterie)

Samuel Frin (Saxophone / Clarinette / Flûte)

Hugues Letort (Guitare)

Raphaël Martin (Basse)

Manu Piquery (Claviers)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Bazarnaom 35 cours Caffarelli

Caen 14000 Calvados Normandie

