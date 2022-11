Concert de VAKRM (Clément Angélique, Arthur Belhomme et Victor Bureau)

2022-11-18 – 2022-11-18 Le Point du Jour accueille un concert de VAKRM.

« VAKRM est un trio infernal de machines technoïdes et de poésies cinglantes. C’est la rencontre du fracas des ondes industrielles de la techno sale des hangars abandonnés, de la basse galopante d’une trance acide aux réminiscences de tribe anglaise et d’une émotion textuelle et critique défiant la société du Spectacle et les rouages de son système. » VAKRM Entrée libre. Le Point du Jour accueille un concert de VAKRM.

