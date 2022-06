Concert de Une Touche d’Optimisme, 18 juillet 2022, .

Concert de Une Touche d’Optimisme



2022-07-18 – 2022-07-18

EUR Groupe de chanson française festive, le groupe repart en tournée avec son nouveau spectacle « D’aussi loin que je m’en souvienne » et a sorti son 5ème album en juin 2021. Ces 6 garçons vous embarquent dans un tourbillon d’émotions. Le groupe a partagé la scène avec : Tryo, Florent Pagny, Christophe Maé, La Rue Kétanou, Sinsemilia, Têtes Raides, Debout sur le Zinc, Les Fatals Picards, Oldelaf, Groundation… Une Touche d’optimisme en chiffres c’est une soixantaine de dates par an, plus de 29 000 fans sur Facebook, plus de 900 concerts à travers toute la France et l’Europe, plus d’1 million de vues pour le clip « Joyeux Bordel » et un public conquis dans 100% des cas.

A votre tour d’être conquis par leur optimisme chantant !

