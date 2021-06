Saint-Germain-en-Laye La CLEF Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Concert de Turfu dans le parc de La CLEF La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Concert de Turfu dans le parc de La CLEF La CLEF, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Germain-en-Laye. Concert de Turfu dans le parc de La CLEF

La CLEF, le vendredi 2 juillet à 19:30

Les 2 membres de ce duo futuriste, **Matthieu Souchet** (batterie et synthé) et **Raphaël Decoster** (accordéon) se sont rencontrés en 2014 lors d’un festival de musique traditionnelle. Mais ne vous y trompez pas, vous allez découvrir un son bien loin des bals musettes de nos grands-parents, mais plutôt un audacieux mélange de rythmes dansants de l’accordéon, d’électro et des sons de squeezebox dissonants, qui nous invite à faire la fête. Car il est bien question de faire la fête. Après une centaine de dates et un 1er EP en 2019, l’amour de **Turfu** pour la fiesta continue avec leur 1er album « Astrale Nouba » sorti en mars 2021. Cet album est un « manifeste du kiff » en format long, avec un accordéon se transformant en machine à transe, des vapeurs électronico-synthétiques et des costumes XXL déjantés. Turfu débarque à La CLEF pour un concert en extérieur pour balancer sa transe hypnotique dans notre parc. Alors pari réussi ? le futur ou Turfu nous le dira ! [[https://youtu.be/5OfT4KCbzhI](https://youtu.be/5OfT4KCbzhI)](https://youtu.be/5OfT4KCbzhI) [[https://turfu.bandcamp.com](https://turfu.bandcamp.com)](https://turfu.bandcamp.com)

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Le duo futuriste vous invite à la fiesta avec sa techno-accordéon ! La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T19:30:00 2021-07-02T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu La CLEF Adresse 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville La CLEF Saint-Germain-en-Laye