Concert de Tsunami banana Quai Brescon Martigues, samedi 10 février 2024.

Les Tsunami Banana sont un collectif artistique martégal de Djeuses (DJ mixeuses), performeuses et danseuses à paillettes. Rendez-vous au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », à Martigues, pour ce concert pas comme les autres.

Éclectiques dans leur sélection musicale, colorées, originales, décalées et engagées, elles aiment faire bouger les « booties » et voir se libérer les corps sur le dance-floor.

Pour cette date, « à la maison » au Rallumeur d’étoiles, les Tsunami t’embarquent pour un voyage en Italie. Au programme italo disco funk et musique des années 80.



Un dress code viens avec tes habits de lumière pour briller sous la boule à facettes, mets un haut chic et un bas choc (ou l’inverse).

Bref, enfile une tenue que tu ne mettrais pas pour aller au bureau !

Et si t’en as envie, viens apprendre avec nous une petite chorégraphie collective pour la soirée, le samedi 10 février à 15h au café associatif. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 21:00:00

fin : 2024-02-10 23:30:00

Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif)

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rallumeurdetoiles@gmail.com

