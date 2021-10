Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Concert de trompettes et piano Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Concert de trompettes et piano Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, 31 octobre 2021, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement. Concert de trompettes et piano Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

2021-10-31 – 2021-10-31

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Avec Martine LABLEE au piano, Sylvain et Marie Thiébaut à l a trompette distinguée aux “Prodiges” 2019 A 15h30 avec Martine LABLEE au piano, Sylvain et Marie Thiébaut à la trompette distinguée aux “Prodiges” 2019. amis.eglise.saintemariedulac@gmail.com Avec Martine LABLEE au piano, Sylvain et Marie Thiébaut à l a trompette distinguée aux “Prodiges” 2019 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Autres Lieu Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Adresse Ville Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement lieuville Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement