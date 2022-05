CONCERT DE TROMPES DE CHASSE Ségrie Ségrie Catégories d’évènement: Sarthe

Ségrie Sarthe Ségrie 10 EUR L’Association des Amis de l’Église Notre-Dame de Ségrie vous propose le samedi 21 mai à 20h30 un concert de Trompes de Chasse avec le groupe “Le Bien Aller Sarthois”. Le concert aura lieu en l’Église Notre-Dame de Ségrie. Réservations par téléphone souhaitées au 06 09 34 82 40 ou sur place sous réserve de places disponibles.

L'Association des Amis de l'Église Notre-Dame de Ségrie vous propose le samedi 21 mai à 20h30 un concert de Trompes de Chasse avec le groupe "Le Bien Aller Sarthois". Le concert aura lieu en l'Église Notre-Dame de Ségrie. Réservations par téléphone souhaitées au 06 09 34 82 40 ou sur place sous réserve de places disponibles.

Tarifs : 10€ adulte / 5€ de 10 ans à 16 ans / gratuit moins de 10 ans.

Tarifs : 10€ adulte / 5€ de 10 ans à 16 ans / gratuit moins de 10 ans. Ségrie

