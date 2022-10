CONCERT DE TROMPES DE CHASSE La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hrault

La Salvetat-sur-Agout

CONCERT DE TROMPES DE CHASSE La Salvetat-sur-Agout, 23 octobre 2022, La Salvetat-sur-Agout. CONCERT DE TROMPES DE CHASSE

Eglise de Bonneval

Route de Lacaune La Salvetat-sur-Agout Hrault

2022-10-23 – 2022-10-23 La Salvetat-sur-Agout

Hrault Concert d’un groupe d’environ 6 sonneurs de trompes de chasse.

1ère partie:

Extrait du Te Deum de Charpentier

La Guillaume Tell (Rossini)

Hommage aux piqueux

La Marie-Antoinette

Le Moulin de la Vierge

Ave Maria (Shubert)

2ème partie:

Le point du jour

Les pleurs du cerf

L’arrivée au rendez-vous

Le nouveau départ

La marche de Vénerie

La Folinguet

Minibus à 14h30h et 12h10 devant la mairie de La Salvetat sur Agout

12 euros et gratuit pour les – de 10 ans Récital Concert d’un groupe d’environ 6 sonneurs de trompes de chasse. associationeglisedebonneval@gmail.com Asso Eglise de Bonneval

La Salvetat-sur-Agout

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, La Salvetat-sur-Agout Autres Lieu La Salvetat-sur-Agout Adresse Eglise de Bonneval Route de Lacaune La Salvetat-sur-Agout Hrault Ville La Salvetat-sur-Agout lieuville La Salvetat-sur-Agout Departement Hrault

La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-salvetat-sur-agout/

CONCERT DE TROMPES DE CHASSE La Salvetat-sur-Agout 2022-10-23 was last modified: by CONCERT DE TROMPES DE CHASSE La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout 23 octobre 2022 Eglise de Bonneval Route de Lacaune La Salvetat-sur-Agout Hrault Hrault La Salvetat-sur-Agout

La Salvetat-sur-Agout Hrault