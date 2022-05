Concert de Trompes de Chasse La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Concert de Trompes de Chasse La Crèche, 28 mai 2022, La Crèche.

2022-05-28 – 2022-05-28

Concert de Trompe de Chasse 
Samedi 28 Mai 2022 à 20h30 
Dans le parc de la Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres (7 route Champicard – La Crèche) 
Entrée : 8 € / Gratuit -12 ans Info : 06.10.93.41.72

La Crèche

