Besançon Doubs EUR 15 Après un magnifique concert du Débuché de Paris en mai 2019 à Besançon, les Trompes Bisontines vous proposent un nouvel évènement : Les Trompes de Bonne, championnes de France en titre des sociétés, pour toute une soirée à Besançon!

Le célèbre groupe de Haute-Savoie créé en 1936 est réputé pour son répertoire de fanfares et de chants originaux qui interpelle un large public.

Riche de compositeurs dont le nom vous parlera forcément : RAFAELLI, PAREAU, COMTE, PACCARD, l’atmosphère des fanfares sonnées par les Trompes de Bonne est unique !

Certaines nouvelles fanfares interprétées à l’occasion du concert de Besançon, ont été écrites pour les Trompes de Bonne par d’autres compositeurs de renom, à commencer par Sylvain OUDOT ou encore Patrice COUDERT.

https://www.lestrompesbisontines.com/

