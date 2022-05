Concert de Trompes au Château de Montpoupon

Concert de Trompes au Château de Montpoupon, 2 juillet 2022, . Concert de Trompes au Château de Montpoupon chateau de montpoupon

2022-07-02 20:30:00 – 2022-07-02 22:30:00

chateau de montpoupon 37460 0 EUR Les Trompes du Musée du Veneur de Montpoupon vous proposent un concert de trompes de chasse dans le cadre exceptionnel de la cour d’honneur du Château de Montpoupon le samedi 2 juillet à 20h30. Durant cette soirée vous pourrez découvrir les fanfares dites de circonstances (composées pour signaler les étapes d’une chasse à courre), les fanfares de territoire ou de veneurs mais également des grandes fanfares plus longues et composées spécialement pour la pratique de la trompe en groupe. De la fanfare du XVIIIe siècle à la fanfare contemporaine du XXIe siècle, c’est un voyage à travers le temps qui vous sera proposé lors de ce concert.

Entracte prévue durant la soirée.

Repli à l’église de Céré-la-ronde en cas de pluie. Les Trompes du Musée du Veneur de Montpoupon vous proposent un concert de trompes de chasse dans le cadre exceptionnel de la cour d’honneur du Château de Montpoupon le samedi 2 juillet à 20h30.

Entracte prévue durant la soirée.

Repli à l’église de Céré-la-ronde en cas de pluie. contact@montpoupon.com +33 2 47 94 21 15 Les Trompes du Musée du Veneur de Montpoupon vous proposent un concert de trompes de chasse dans le cadre exceptionnel de la cour d’honneur du Château de Montpoupon le samedi 2 juillet à 20h30. Durant cette soirée vous pourrez découvrir les fanfares dites de circonstances (composées pour signaler les étapes d’une chasse à courre), les fanfares de territoire ou de veneurs mais également des grandes fanfares plus longues et composées spécialement pour la pratique de la trompe en groupe. De la fanfare du XVIIIe siècle à la fanfare contemporaine du XXIe siècle, c’est un voyage à travers le temps qui vous sera proposé lors de ce concert.

Entracte prévue durant la soirée.

Repli à l’église de Céré-la-ronde en cas de pluie. Château de Montpoupon

chateau de montpoupon

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse chateau de montpoupon lieuville chateau de montpoupon