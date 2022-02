CONCERT DE TRIP&PROKOP Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

CONCERT DE TRIP&PROKOP Sarrebourg, 26 mars 2022, Sarrebourg.

2022-03-26 20:00:00 – 2022-03-26 23:59:00

Sarrebourg Moselle Samedi 26 mars 2022, retour de la musique au centre socioculturel de Sarrebourg !!! Au programme : le groupe folk-rock Trip&Prokop, à partir de 20h00. Entrée : 5€. Vous pouvez réserver dès maintenant au 03 87 23 67 94/ 07 80 49 69 16/accueil@sarrebourg.eu accueil@sarrebourg.eu +33 3 87 23 67 94 rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg

