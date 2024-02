Concert de Triouch Mano Quai Brescon Martigues, vendredi 23 février 2024.

Concert de Triouch Mano Quai Brescon Martigues Bouches-du-Rhône

Les guitares d’Eric Maillet et d’Eric Darmoise taquinent la clarinette de Samuel Lartisien sur un swing manouche puis se colore aussitôt d’électro.

Rendez-vous au café associatif « Le rallumeur d’étoiles », à Martigues, pour ce concert.

Des compositions originales qui parfois font penser à Massive Attack sur l’aspect électronique ou Caravane Palace pour le côté festif.

Equipé d’un dispositif de mise en boucles, la programmation des machines offrent des sonorités industrielles aux répétitions envoutantes et enivrantes.



Une voix Bluesy et chaude parfois en anglais parfois en français vient ponctuer leur musique. Des textes qui parlent du temps qui passe, d’histoires personnelles, de courts métrages sonores. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 21:00:00

fin : 2024-02-23 23:30:00

Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif)

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rallumeurdetoiles@gmail.com

