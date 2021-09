Gron Gron Gron, Yonne Concert de Tranquille le Chat Gron Gron Catégories d’évènement: Gron

Yonne

Concert de Tranquille le Chat Gron, 18 septembre 2021, Gron. Concert de Tranquille le Chat 2021-09-18 – 2021-09-18 Restaurant Les Copains d’Abord 31 Route de Sens

Gron Yonne Gron EUR Le restaurant les Copains d’Abord accueille le groupe Tranquille le Chat pour une soirée-concert.

Réservations requises pour dîner. +33 3 86 86 78 98

