Concert de Titi Robin & Roberto Saadna Fourques-sur-Garonne

Lot-et-Garonne

Concert de Titi Robin & Roberto Saadna Fourques-sur-Garonne, 11 décembre 2021, Fourques-sur-Garonne.

2021-12-11 20:30:00 – 2021-12-11 22:30:00

Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne Fourques-sur-Garonne EUR 13 13 Le lumineux Titi Robin invite Roberto Saadna, spécialiste réputé de la rumba catalane.

La billetterie est ouverte.

La billetterie est ouverte. Staccato

Fourques-sur-Garonne

