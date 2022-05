Concert de Titi Robin et Francis Varis Porspoder, 11 juin 2022, Porspoder.

Concert de Titi Robin et Francis Varis Le Chenal 13 rue du Port Porspoder

2022-06-11 – 2022-06-11 Le Chenal 13 rue du Port

Porspoder Finistère

Titi Robin, est un musicien compositeur, improvisateur et poète français qui a développé un univers esthétique original se rattachant au monde méditerranéen, aux confluences des cultures gitanes, orientales et européennes. nIl joue la guitare, le bouzouq et l’oud et est l’auteur exclusif de ses nombreux projets, mêlant régulièrement littérature et musique. Il a enregistré son répertoire en Europe mais également en Inde, en Turquie et au Maroc, a tourné dans le monde entier a collaboré avec de nombreux artistes. En 2020, Titi effectue un retour à ses sources gitanes, qu’il traduit par plusieurs formations centrées autour de sa collaboration avec le chanteur gitan catalan Roberto Saadna. nDans la plupart de ses projets, l’accordéoniste virtuose Francis Varis était à ses côtés. Cependant, il est exceptionnel qu’ils se produisent en pur duo, face à face, et c’est donc un délice de profiter de leur très ancienne complicité et de leur maturité d’improvisateurs hors pair pour un dialogue musical inspiré. nTiti Robin : guitare, bouzouq, compositions nFrancis Varis : accordéon

lechenal.melon@gmail.com +33 2 98 89 54 36 http://www.lechenal.fr/

Le Chenal 13 rue du Port Porspoder

