CONCERT DE TIMÉO BÉASSE + INVITÉS Craon, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Craon.

CONCERT DE TIMÉO BÉASSE + INVITÉS 2021-07-10 – 2021-07-10 Salle des fêtes du Mûrier Rue du Mûrier

Craon Mayenne

Concert exceptionnel de Timéo BEASSE (demi-finaliste de The Voice Kids 2020) et ses invitées !

– Margaux Joubert (The Voice 2021)

– Sara et Rania (The Voice Kids 2020)

– Zoé Clauzure (The Voice Kids 2020)

– Juliette Mockler (Coup de cœur local)

– Nour (The Voice Kids 2019)

– Lauriane Gendry (Coup de cœur local)

Ouverture des portes à 19h30, concert à 20h30.

Protocole sanitaire :

– Pas de pass, ni test exigé (-1000 pers)

– A l’entrée : passage gel mains+port du masque OBLIGATOIRE (contrôle entrée)

– Dans la salle (assis) : port du masque OBLIGATOIRE

– Pas de buvette (pour éviter le brassage)

– Pause de 10 MN milieu du concert

– Aération salle prévue durant cette pause

