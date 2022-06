Concert de Tiken Jah Fakoly

Concert de Tiken Jah Fakoly, 13 août 2022, . Concert de Tiken Jah Fakoly



2022-08-13 – 2022-08-13 Dans le cadre du festival des Filets Bleus, à partir de 11h : animations musicales, initiation à la danse bretonne, concours de costumes traditionnels, atelier d ‘initiation aux instruments traditionnels, conférence « des proverbes aux expressions proverbiales.

A partir de 18h : Concert de Banda Gaitas Castro Bergidum, La Bordée, Tiken Jah Fakoly, Kervegans. Dans le cadre du festival des Filets Bleus, à partir de 11h : animations musicales, initiation à la danse bretonne, concours de costumes traditionnels, atelier d ‘initiation aux instruments traditionnels, conférence « des proverbes aux expressions proverbiales.

A partir de 18h : Concert de Banda Gaitas Castro Bergidum, La Bordée, Tiken Jah Fakoly, Kervegans. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville