Concert de Tigre Bleu Luçay-le-Mâle, 25 novembre 2022, Luçay-le-Mâle.

Concert de Tigre Bleu

Rue du Docteur Réau Luçay-le-Mâle Indre

2022-11-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-11-25

Indre

Tigre Bleu c’est des mélodies et des arrangements pop, une jolie mélancolie et des

touches de lumière pour ne jamais sombrer ailleurs que dans la douceur. Après

quelques années de tournées avec son groupe « Boys In Lilies » et en parallèle du

duo « Toukan Toukän », elle expérimente la scène en solo.

On retrouve dans sa musique et dans sa voix des affinités évidentes avec Emiliana

Torrini, Kate Bush, Cocorosie, Lana Del Rey, Bat For Lashes, ou encore The do.

Réservation au 02 54 40 48 90.

Tigre Bleu est une productrice et interprète originaire de Tours. Sa voix cristalline

touche directement les cœurs et sa musique vous transporte au sommet d’un volcan bouillonnant ou vous ramène à vos rêves lointains brodés de souvenirs joyeux.

+33 2 54 40 48 90

