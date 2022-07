Concert de Thomas Sarrodie Groupe au 180

Concert de Thomas Sarrodie Groupe au 180, 23 juillet 2022, . Concert de Thomas Sarrodie Groupe au 180



2022-07-23 – 2022-07-23 En terrasse du 180:

Concert de Thomas Sarrodie Groupe.

– Restauration TRUFFE proposée par FRANCE TRUFFE (mignardises sucrées/salées, brouillade).

– BAR en extérieur.

– Prix libre.

Ouverture de la #terrasse à 19h – Concert à 20h30.

Bar et restauration – Info : 06 28 33 54 10 En terrasse du 180: Concert de Thomas Sarrodie Groupe. En terrasse du 180:

Concert de Thomas Sarrodie Groupe.

– Restauration TRUFFE proposée par FRANCE TRUFFE (mignardises sucrées/salées, brouillade).

– BAR en extérieur.

– Prix libre.

Ouverture de la #terrasse à 19h – Concert à 20h30.

Bar et restauration – Info : 06 28 33 54 10 @Dugos dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville