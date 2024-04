Concert de Thomas Leleu : Outsider (jardins de l’abbaye) Saint-Riquier, vendredi 28 juin 2024.

Considéré comme l’un des plus grands tubistes du monde (France Bleu), comparé au Mozart de sa discipline, Thomas Leleu est une star mondiale de la Musique (TMC, Yann Barthès).

Présent depuis plus de 15 ans dans de nombreux médias, à la télévision comme à la radio, et sur les scènes du monde, il déploie une musicalité et une agilité surprenantes. Aussi à l’aise en tant que soliste classique devant un orchestre symphonique que dans un festival de jazz ou sur la scène d’une Arena géante jouant de la pop, Thomas Leleu est l’un des plus génies de sa génération.

Son nouveau projet, OUTSIDER, incarne parfaitement son nom mais aussi une fusion de genres, une célébration de la diversité musicale. Il rend hommage à toutes les musiques qui l’ont inspiré et qui ont fait de lui, l’enfant du milieu classique, passionné par la pop, le jazz et les rythmes latins… un OUTSIDER !

Vibrez dans les jardins de l’Abbaye pour un concert hors du commun et inoubliable.

– Vendredi 28 juin 2024 à 20h30

– Centre culturel départemental de Saint-Riquier, Place de l’église 80135 SAINT-RIQUIER

Début : 2024-06-28 20:30:00

fin : 2024-06-28 22:00:00

Place de l’Église

Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France abbayesaintriquier@somme.fr

