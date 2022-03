Concert de Thomas Leleu « Born to groove » Théâtre Splendor,Aoste Aoste Catégorie d’évènement: Aoste

Concert de Thomas Leleu « Born to groove » Théâtre Splendor,Aoste, 17 mars 2022, Aoste. Concert de Thomas Leleu « Born to groove »

Théâtre Splendor, Aoste, le jeudi 17 mars à 20:30

Artiste à la croisée des genres, le tubiste Thomas Leleu, élu « Révélation soliste instrumental de l’année » aux Victoires de la Musique 2012, explore dans « Born to Groove » une musique à son image, sans frontières ! Le jazz fusion alterne avec l’improvisation, le swing, la bossa, le groove ou encore la world jazz. Il interprète avec enthousiasme les musiques classique, jazz, pop ou encore du monde. Une manière de dévoiler toute la richesse de son instrument : le tuba ! Dans le cadre de la Saison culturelle 2021-2022. le tubiste Thomas Leleu, élu « Révélation soliste instrumental de l’année » aux Victoires de la Musique 2012, explore dans « Born to Groove » une musique à son image, sans frontières ! Théâtre Splendor,Aoste Rue Festaz 82 Aoste Papet dessus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:30:00 2022-03-17T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Aoste Autres Lieu Théâtre Splendor,Aoste Adresse Rue Festaz 82 Ville Aoste lieuville Théâtre Splendor,Aoste Aoste

Théâtre Splendor,Aoste Aoste https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aoste/

Concert de Thomas Leleu « Born to groove » Théâtre Splendor,Aoste 2022-03-17 was last modified: by Concert de Thomas Leleu « Born to groove » Théâtre Splendor,Aoste Théâtre Splendor,Aoste 17 mars 2022 Aoste Aoste Aoste Théâtre Splendor

Aoste