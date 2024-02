Concert de Thomas Kahn La Lanterne Magique Beaune, vendredi 29 mars 2024.

Thomas Kahn en concert à la Lanterne Magique, vendredi 29 mars 2024 à 20h.

Découvrez l’incroyable talent de Thomas Kahn en concert, un chanteur-compositeur talentueux alliant une voix envoûtante et des performances scéniques exceptionnelles.

Succombez à l’énergie communicative de cet artiste charismatique lors d’un spectacle inoubliable, qui vous fera voyager à travers un univers musical alliant soul, pop et folk.

Après deux ans et demi de travail minutieux et intensif, il livre « This is real », un second album délicat et fougueux. Il est guidé par des artistes de renom tels que Charles Bradley, Brittany Howard, ou le duo formé par Éric Burton et Adrian Quesada, des Black Pumas. Son univers est également marqué par le reggae qui l’a vu grandir. L’album est à la hauteur de l’ambition.

Le concert promet d’être un véritable voyage musical, où les intonations épicées d’Otis Redding ou Lee Fields se mêleront à la soul de Ben Harper.

Billetterie en ligne sur https://vu.fr/yvrnL et sur place le soir du concert.

Paiement en espèces et carte bancaire.

Ouverture des portes 30 minutes avant la représentation / placement assis numéroté EUR.

Début : 2024-03-29 20:00:00

La Lanterne Magique 19 Rue Poterne

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

