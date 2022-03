Concert de Thierry Bretonnet Saint-Gonlay, 27 mars 2022, Saint-Gonlay.

Concert de Thierry Bretonnet Saint-Gonlay

2022-03-27 – 2022-03-27

Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine Saint-Gonlay

Tout petit déjà, formé aux basses chromatiques au conservatoire de Fontainebleau sous la direction de Claude-Guy Chobriat, Thierry Bretonnet se frotte aux concours et en rapporte quelques trophées nationaux et européens. Puis à quinze ans les bals, et à vingt ans, le swing musette des guinguettes de bord de Marne. Ensuite la vie de musicien professionnel… Alternant répertoire classique et musiques improvisées, on le croise dans l’ombre des plus grands. Depuis une quinzaine d’années, il murit un projet plus personnel de faire résonner son accordéon dans les églises et les chapelles aux acoustiques singulières.

Il présentera à Saint Gonlay, un répertoire affiné sur place, où se croiseront l’énergie du tango et la richesse harmonique de la musique baroque. Le tout sera mêlé d’improvisations en résonance avec les murs de chaux de l’église.

Le concert sera suivi par l’ouverture de l’exposition des œuvres de Gaëlle Roussel et Stéphane Cherbonneau, deux artistes de Montfort, qui mettront à leur tour leurs pratiques en résonance. Une co-production « L’anacrouse » et « Les oiseaux de passage »

