Concert de théorbe Paray-le-Monial, 20 août 2021, Paray-le-Monial.

Concert de théorbe 2021-08-20 – 2021-08-20

Paray-le-Monial Saône-et-Loire

EUR 0 0 Dans la grotte de Versailles

Récital Robert de Visée

Suite en la min

• Prélude

• Allemande « la royale »

• Courante

• La Mascarade. Rondeau.

• Chaconne

Ouverture de la grotte de Versailles. Lully/transcription De Visée

Suite en ré min

• Prélude

• Allemande

• Courante

• « Assez de pleurs » Lully/transcription De Visée

• Contredanse et double.

La plainte ou tombeau des Mesdemoiselles de Visée.

Suite en mi min

• Prélude

• Allemande

• Courante

• Sarabande

• Gavotte

• Gigue/double

Les Sylvains de Mr Couperin/transcription De Visée

Suite en Sol Maj

• Prélude

• Allemande

• Gavotte en rondeau

• Muzette

• Chaconne

J’ai fait beaucoup de guitare classique, et quand on fait de la musique classique, il y a tout une grosse partie du répertoire qui est un ensemble de transcriptions de musique ancienne et du coup, c’est un intérêt qui se fait petit à petit et c’est par la musique en tant que telle que l’on cherche l’opportunité de se pencher sur les instruments qui étaient vraiment utilisés à l’époque.

Qu’est-ce qui vous attire dans le théorbe ?

Le théorbe c’est vraiment un instrument qui a été conçu pour accompagner, c’est vraiment un instrument d’accompagnement. Cela me convient bien parce que j’aime bien jouer des pièces en soliste régulièrement, mais cela colle plus à ma personnalité musicale d’être dans la position d’accompagnateur. Le théorbe est un instrument très particulier, c’est le fruit de l’évolution du luth qui, petit à petit, donne une espèce de résultat un peu biscornu. Il a d’ailleurs disparu au cours du 18e siècle. C’est un instrument qui a des propriétés acoustiques assez particulières et comme toujours, ce sont les contraintes qui font avancer et qui sont très intéressantes, car elles nous obligent à chercher des solutions et des couleurs. C’est également un instrument de basse continue et, comparée à la guitare classique, le théorbe a vraiment un rapport à la musique complètement différent parce qu’il y a toute une part d’improvisation. Il y a une grande liberté d’instrumentation, à chaque fois il faut adapter, improviser ce qu’on fait pour créer un son, pour s’adapter vraiment aux sons qu’on a autour de nous. C’est un instrument qui ouvre un répertoire énorme. Comme c’est un instrument de basse continue, il peut se jouer dans des opéras énormes comme en musique de chambre, et c’est ce qui me plaît beaucoup parce c’est une sorte de porte sur énormément de musiques.

Comment pourriez-vous décrire cet instrument ?

C’est un instrument qui vient vraiment du luth et le luth est relativement proche de la guitare dans la manière dont ilest accordé. On peut donc dire qu’on part de cet accord -là, on rajoute des cordes graves et petit à petit, on cherche tellement à développer ce registre grave qu’on fait un compromis, c’est-à-dire qu’on ajoute une sorte de deuxième manche sur lequel on met des cordes à vide. On rajoute des graves, encore et encore, sur lesquelles la main gauche ne joue pas dessus, on ne les joue qu’en corde à vide et ça donne une sorte de gamme, comme les touches blanches de piano, une gamme diatonique. Le compromis est que l’on veut tellement rajouter des graves que l’on baisse les deux premières cordes aiguës pour équilibrer l’attention générale de l’instrument et du coup ça donne une deuxième particularité dans les aigus : les cordes ne sont pas dans l’ordre et sont finalement assez proches les unes des autres, dans les hauteurs de son, ce qui finalement pousse l’instrument vers la harpe.

Jouez-vous d’un autre instrument avant de vous lancer dans le théorbe ?

J’ai fait beaucoup de guitare classique, j’ai fait 6 ans de clarinette, j’ai chanté dans des chœurs, des chorales, mais, dans le parcours musical, c’est plus le genre de musique qui est au moins tout aussi intéressant que la variété, plus ou moins grande, d’instruments que l’on peut jouer.

Extrait d’une interview donnée au festival de Saintes menée par Tilan Guillon

amismusique7103@orange.fr http://www.amis-musique-en-cbb.com/

Dans la grotte de Versailles

Récital Robert de Visée

Suite en la min

• Prélude

• Allemande « la royale »

• Courante

• La Mascarade. Rondeau.

• Chaconne

Ouverture de la grotte de Versailles. Lully/transcription De Visée

Suite en ré min

• Prélude

• Allemande

• Courante

• « Assez de pleurs » Lully/transcription De Visée

• Contredanse et double.

La plainte ou tombeau des Mesdemoiselles de Visée.

Suite en mi min

• Prélude

• Allemande

• Courante

• Sarabande

• Gavotte

• Gigue/double

Les Sylvains de Mr Couperin/transcription De Visée

Suite en Sol Maj

• Prélude

• Allemande

• Gavotte en rondeau

• Muzette

• Chaconne

J’ai fait beaucoup de guitare classique, et quand on fait de la musique classique, il y a tout une grosse partie du répertoire qui est un ensemble de transcriptions de musique ancienne et du coup, c’est un intérêt qui se fait petit à petit et c’est par la musique en tant que telle que l’on cherche l’opportunité de se pencher sur les instruments qui étaient vraiment utilisés à l’époque.

Qu’est-ce qui vous attire dans le théorbe ?

Le théorbe c’est vraiment un instrument qui a été conçu pour accompagner, c’est vraiment un instrument d’accompagnement. Cela me convient bien parce que j’aime bien jouer des pièces en soliste régulièrement, mais cela colle plus à ma personnalité musicale d’être dans la position d’accompagnateur. Le théorbe est un instrument très particulier, c’est le fruit de l’évolution du luth qui, petit à petit, donne une espèce de résultat un peu biscornu. Il a d’ailleurs disparu au cours du 18e siècle. C’est un instrument qui a des propriétés acoustiques assez particulières et comme toujours, ce sont les contraintes qui font avancer et qui sont très intéressantes, car elles nous obligent à chercher des solutions et des couleurs. C’est également un instrument de basse continue et, comparée à la guitare classique, le théorbe a vraiment un rapport à la musique complètement différent parce qu’il y a toute une part d’improvisation. Il y a une grande liberté d’instrumentation, à chaque fois il faut adapter, improviser ce qu’on fait pour créer un son, pour s’adapter vraiment aux sons qu’on a autour de nous. C’est un instrument qui ouvre un répertoire énorme. Comme c’est un instrument de basse continue, il peut se jouer dans des opéras énormes comme en musique de chambre, et c’est ce qui me plaît beaucoup parce c’est une sorte de porte sur énormément de musiques.

Comment pourriez-vous décrire cet instrument ?

C’est un instrument qui vient vraiment du luth et le luth est relativement proche de la guitare dans la manière dont ilest accordé. On peut donc dire qu’on part de cet accord -là, on rajoute des cordes graves et petit à petit, on cherche tellement à développer ce registre grave qu’on fait un compromis, c’est-à-dire qu’on ajoute une sorte de deuxième manche sur lequel on met des cordes à vide. On rajoute des graves, encore et encore, sur lesquelles la main gauche ne joue pas dessus, on ne les joue qu’en corde à vide et ça donne une sorte de gamme, comme les touches blanches de piano, une gamme diatonique. Le compromis est que l’on veut tellement rajouter des graves que l’on baisse les deux premières cordes aiguës pour équilibrer l’attention générale de l’instrument et du coup ça donne une deuxième particularité dans les aigus : les cordes ne sont pas dans l’ordre et sont finalement assez proches les unes des autres, dans les hauteurs de son, ce qui finalement pousse l’instrument vers la harpe.

Jouez-vous d’un autre instrument avant de vous lancer dans le théorbe ?

J’ai fait beaucoup de guitare classique, j’ai fait 6 ans de clarinette, j’ai chanté dans des chœurs, des chorales, mais, dans le parcours musical, c’est plus le genre de musique qui est au moins tout aussi intéressant que la variété, plus ou moins grande, d’instruments que l’on peut jouer.

Extrait d’une interview donnée au festival de Saintes menée par Tilan Guillon

dernière mise à jour : 2021-08-04 par