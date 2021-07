Tarnos Tarnos Landes, Tarnos Concert de The Walking Dub – Soundsystem Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Tarnos

Concert de The Walking Dub – Soundsystem Tarnos, 13 août 2021, Tarnos. Concert de The Walking Dub – Soundsystem 2021-08-13 18:00:00 – 2021-08-13 19:30:00 Métroloco – Plage du métro Avenue Julian Grimau

Tarnos Landes Tarnos Tout en buvant un petit verre, laissez-vous entraîner par un petit concert dub – soundsysteme à la placette du Métro à deux pas de la plage.

Concert de 18h à 19h30. Tout en buvant un petit verre, laissez-vous entraîner par un petit concert dub – soundsysteme à la placette du Métro à deux pas de la plage.

Concert de 18h à 19h30. +33 6 37 76 51 54 Tout en buvant un petit verre, laissez-vous entraîner par un petit concert dub – soundsysteme à la placette du Métro à deux pas de la plage.

Concert de 18h à 19h30. libre de droit dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tarnos Autres Lieu Tarnos Adresse Métroloco - Plage du métro Avenue Julian Grimau Ville Tarnos lieuville 43.55796#-1.49818