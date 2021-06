Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Concert de The Seastles Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Concert de The Seastles Martigues, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Martigues. Concert de The Seastles 2021-07-01 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-01 La cour de l’île 1 Quai Lucien Toulmond

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues Bouches-du-Rhône L’intérêt de ces cinq filles dans le vent ne vaut pas seulement par la rareté des groupes féminins dans le monde du rock, en particulier dans celui du Beatles Tribute. C’est surtout l’énergie de leur musique qui nous transporte.

Attention, ça décoiffe !



Dans le cadre des Fadas de Musique – Fadas du Monde / Le bel été martégal. Débordantes d’enthousiasme, cinq musiciennes professionnelles de la scène marseillaise rendent aux Beatles un bel hommage, teinté d’une touche musicale féminine. culture@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 90 L’intérêt de ces cinq filles dans le vent ne vaut pas seulement par la rareté des groupes féminins dans le monde du rock, en particulier dans celui du Beatles Tribute. C’est surtout l’énergie de leur musique qui nous transporte.

Attention, ça décoiffe !



Dans le cadre des Fadas de Musique – Fadas du Monde / Le bel été martégal. dernière mise à jour : 2021-06-22 par Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Martigues

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Étiquettes évènement : Autres Lieu Martigues Adresse La cour de l'île 1 Quai Lucien Toulmond Ville Martigues lieuville 43.40505#5.05116