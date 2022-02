Concert de The Celtic Social Club Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Concert de The Celtic Social Club Niort, 20 février 2022, Niort. Concert de The Celtic Social Club Le Moulin du Roc 9 Boulevard Main Niort

2022-02-20 – 2022-02-20 Le Moulin du Roc 9 Boulevard Main

Après un passage extraordinaire sur la scène du Moulin du Roc en 2015, les sept musiciens franco-irlandais dont le batteur niortais Manu Masko, vont de nouveau nous embarquer dans leur fascinant voyage musical. The Celtic Social Club sera présent ce jeudi 20 janvier, pour vous bercer les oreilles à partir de 20h30 jusqu'à 22 heures ! Venez vivre l'expérience de la musique moderne et musique traditionnelle, accompagné de la musique celtique, le rock et de la musique pop.

dernière mise à jour : 2022-01-07 par OT Niort

