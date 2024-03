CONCERT DE TEX’O Sentier des Passeurs Le Saulcy, dimanche 21 juillet 2024.

Dimanche

Auteur, Compositeur et interprète depuis bientôt 20 an, le Messin Marc Tex’o est un véritable homme-orchestre jonglant en guitare et harmonica, percussions et accordéon.

Sur réservation.Tout public

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 16:00:00

fin : 2024-07-21 18:00:00

Sentier des Passeurs Quieux

Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est spectacles@helicoop.fr

