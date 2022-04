CONCERT DE TERRE-NEUVE Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

CONCERT DE TERRE-NEUVE Préfailles, 20 août 2022, Préfailles.

Place du marché Avenue de la Plage Éric Tabarly

2022-08-20

Repli à l'Espace Culturel en cas de mauvais temps. Concert "La Nouvelle scène française" avec Terre-Neuve, pop-électro. mairie@prefailles.fr +33 2 40 21 60 37 http://www.prefailles.fr/

