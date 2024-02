Concert de Technobrass Run Ar Puns Châteaulin, samedi 20 avril 2024.

Concert de Technobrass Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Réunissant des musiciens de la scène jazz et du carnaval alternatif de Rio, le groupe TechnoBrass, venu tout droit du Brésil, mélange la chaleur des cuivres à la puissance des beats répétitifs. Avec ses compositions originales, hypnotiques et contagieuses, dans la lignée de la fanfare allemande Meute, ce septet hors du commun délivre un show intense. Inspirés par la fièvre du carnaval, les concerts de TechnoBrass invitent au lâcher prise. Une immersion exaltante et dansante ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 21:00:00

fin : 2024-04-20

Run Ar Puns Route de Pleyben

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

