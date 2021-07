Noves Noves Bouches-du-Rhône, Noves Concert de Tchanelas Noves Noves Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Noves Bouches-du-Rhône Concert de Tchanelas, à 20h, au Théâtre de Verdure, organisé par la Mairie de Noves. Entrée gratuite Concert de Tchanelas Concert de Tchanelas, à 20h, au Théâtre de Verdure, organisé par la Mairie de Noves. Entrée gratuite dernière mise à jour : 2021-07-08 par

