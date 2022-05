Concert de Tatu Trio Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Concert de Tatu Trio Moulins, 22 juillet 2022, Moulins. Concert de Tatu Trio Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

2022-07-22 – 2022-07-22 Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny

Moulins Allier Ça se passe quelque part entre Auvergne, Andalousie … Une affaire de rencontre entre cordes, peaux, voix et pas moins de six oreilles et 30 doigts. Des mélodies animées par la pulsation vitale et rapide de la bourrée et du flamenco. mediatheque@agglo-moulins.fr +33 4 43 51 00 00 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

