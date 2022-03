Concert de Tam Corda , musique irlandaise Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’évènement: Drôme

Le Poët-Laval

Concert de Tam Corda , musique irlandaise Le Poët-Laval, 19 mars 2022, Le Poët-Laval. Concert de Tam Corda , musique irlandaise Epicerie Tous En Vrac 25B Route de la Faïencerie Le Poët-Laval

2022-03-19 – 2022-03-19 Epicerie Tous En Vrac 25B Route de la Faïencerie

Oyé Oyé braves gens ! un concert de musique irlandaise dans le cadre de la St Patrick, organisé par l'Épicerie Tous en Vrac (Usine de Poët-Laval) pour l'ouverture des festivités printanières !

epicerietousenvrac@gmail.com +33 4 75 54 57 58 https://www.epicerietousenvrac.fr/

Lieu Le Poët-Laval
Adresse Epicerie Tous En Vrac 25B Route de la Faïencerie

