Concert de Tahiti 80 + Malibu Belfort, 30 avril 2022, Belfort.

Concert de Tahiti 80 + Malibu Belfort

2022-04-30 – 2022-04-30

Belfort Territoire-de-Belfort

0 0 EUR TAHITI 80 (Synthé pop)

Le groupe désormais culte est de retour pour vous faire danser avec la sortie de son nouvel album au mois de mars ! Les sessions d’enregistrement se sont trouvées morcelées à cause de ce que l’on sait. Certains artistes ont choisi de faire des disques intimistes, à l’inverse, Tahiti 80 avait l’envie d’un disque festif, presque reptilien. Le son sophistiqué et léché californien fin 70’s-début 80’s est revisité avec des bribes de tropisme soul. Si la musique a ce côté dansant et joyeux, la touche introspective et mélancolique est à chercher dans les paroles. Avec Tahiti 80 : le corps danse et la tête réfléchit.

MALIBU (Soul funk)

Nouveau venu dans le paysage soul funk français, Malibu vous embarque dans un univers lumineux et coloré, délicat et fougueux. Leur style unique reprend les codes de la musique afro-américaine et dresse le tableau du monde qui les entoure, entre rêves, désillusions, histoires d’amours et façades. Anciennement The Rising Sun, c’est avec un nouveau style personnel, original et affirmé que cette formule s’apprête à briller et à charmer un public de tous les horizons.

contact@poudriere.com +33 3 84 58 11 77 https://poudriere.com/

Belfort

