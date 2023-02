Concert de Tadi Songs au Foyer Rural du Valois Multien, 25 février 2023, Betz Betz.

Concert de Tadi Songs au Foyer Rural du Valois Multien

2023-02-25 – 2023-02-25

Samedi 25 février, à 20h, retrouvez Tadi songs, un duo guitare/voix, en concert, au Foyer Rural, 8 rue du Valois à Betz.

Tadi songs explore l’univers du folk, du blues, du jazz et fait des incursions par la chanson française.

L’entrée sera libre.

Un chapeau circulera pour les artistes à la fin du concert et un buffet, composé des apports des uns et des autres, sera partagé.

Ouverture des portes à partir de 19h.

