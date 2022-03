CONCERT DE TABLEAU NOIR EFFLEURE LE MAL Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche Catégories d’évènement: Audun-le-Tiche

Moselle

CONCERT DE TABLEAU NOIR EFFLEURE LE MAL Audun-le-Tiche, 25 mars 2022, Audun-le-Tiche. CONCERT DE TABLEAU NOIR EFFLEURE LE MAL MJC Centre socioculturel A. Toussaint 31 Rue du Général Leclerc Audun-le-Tiche

2022-03-25 – 2022-03-25 MJC Centre socioculturel A. Toussaint 31 Rue du Général Leclerc

Audun-le-Tiche Moselle Audun-le-Tiche Création poético-musicale chantée consacrée aux fleurs du Mal de Charles Baudelaire mjc.audun@orange.fr +33 3 82 59 65 00 https://www.mjcaudun.com/ MJC AUDUN LE TICHE

MJC Centre socioculturel A. Toussaint 31 Rue du Général Leclerc Audun-le-Tiche

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Audun-le-Tiche, Moselle Autres Lieu Audun-le-Tiche Adresse MJC Centre socioculturel A. Toussaint 31 Rue du Général Leclerc Ville Audun-le-Tiche lieuville MJC Centre socioculturel A. Toussaint 31 Rue du Général Leclerc Audun-le-Tiche Departement Moselle

Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audun-le-tiche/

CONCERT DE TABLEAU NOIR EFFLEURE LE MAL Audun-le-Tiche 2022-03-25 was last modified: by CONCERT DE TABLEAU NOIR EFFLEURE LE MAL Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche 25 mars 2022 Audun-le-Tiche Moselle

Audun-le-Tiche Moselle