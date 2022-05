Concert de Sylvaine Hélary, flûtiste et son spectacle “Glowing Life”

Concert de Sylvaine Hélary, flûtiste et son spectacle “Glowing Life”, 17 septembre 2022, . Concert de Sylvaine Hélary, flûtiste et son spectacle “Glowing Life”

2022-09-17 – 2022-09-17 Un village du Perche, un petit cimetière, une tombe anonyme… Ici repose, oublié du monde, Piero Heliczer, enfant surdoué, poète italo-américain majeur, compagnon de route de William Burroughs, Gregory Corso, Allen Ginsberg,

ami du peintre viennois Hundertwasser. Sylvaine Hélary, flûtes, Antonin Rayon ( orgue Hammond, synthé), Benjamin

Gilbert (guitare & basses électriques), Christophe Lavergne (batterie) s’empareront de cette époque pour un moment d’échanges exceptionnel. Pratique : au Moulin Blanchard à Nocé. Un village du Perche, un petit cimetière, une tombe anonyme… Ici repose, oublié du monde, Piero Heliczer, enfant surdoué, poète italo-américain majeur, compagnon de route de William Burroughs, Gregory Corso, Allen Ginsberg,

ami du peintre viennois… Un village du Perche, un petit cimetière, une tombe anonyme… Ici repose, oublié du monde, Piero Heliczer, enfant surdoué, poète italo-américain majeur, compagnon de route de William Burroughs, Gregory Corso, Allen Ginsberg,

ami du peintre viennois Hundertwasser. Sylvaine Hélary, flûtes, Antonin Rayon ( orgue Hammond, synthé), Benjamin

Gilbert (guitare & basses électriques), Christophe Lavergne (batterie) s’empareront de cette époque pour un moment d’échanges exceptionnel. Pratique : au Moulin Blanchard à Nocé. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville