Baracé Maine-et-Loire Baracé EUR 10 Sylvain GUILLAUMET nous vient du Berry, il est à la fois chanteur, musicien et compositeur, auteur de chansons, de poésies et de nouvelles. Il vous invite à une balade musicale à travers surtout les chansons de son nouvel album Je cherche des mots océan. Au programme : chansons originales, chansons sur des poèmes de Rimbaud, Eluard, La Fontaine … reprises selon l'envie. Bien sûr, pour chacune, la poésie est toujours au rendez-vous. « Je cherche des mots océan, pour m'arracher de mon bocal, où je tourne et bulle en rêvant, de théâtres remplis de squales… » L'Arbre bleu est heureux de vous inviter pour nous retrouver avec Sylvain le samedi 3 juillet à l'Espace Lino Ventura pour son nouveau tour de chant et prolonger cet instant autour d'un verre. Au plaisir de se retrouver ! » Chansons poéssibles » +33 6 72 70 47 52

