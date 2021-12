Concert de Swing Tchavo Ferme Petitprez, 21 janvier 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Concert de Swing Tchavo

Ferme Petitprez, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:30

**Vendredi 21 janvier à 19h30, Quanta vous propose de découvrir Swing Tchavo** Groupe de jazz manouche formé à Lille, en 2016 et bien connu pour les sets dans des bars et nombreux événements. Autour d’une rythmique solide (1 contrebasse et 2 guitares), la clarinette et la guitare soliste se lancent dans des interprétations endiablées de grands standards du jazz, mais aussi de valses et de bossa et de ballades. Avec un répertoire avant tout chargé de swing, les musiciens vous transmettront leur bonne humeur et leur énergie. Tarif : 10€ / 7€ (moins de 8 ans) pour le concert (restauration possible en sus sur place)

Ferme Petitprez 7 Chemin du grand marais 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:30:00 2022-01-21T21:00:00