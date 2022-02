Concert de Supersonic Plan d’eau du Chêne,Saint Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Plan d’eau du Chêne, Saint Julien de Concelles, le vendredi 24 juin à 19:30

Le groupe Supersonic aime créer une interactivité avec le public dans une ambiance de reprises pop/rock. Un show musical où s’enchainent des tubes issus d’un répertoire international actuel comme Bruno Mars, les Black Eyed Peas, Katy Perry, mais qui revisite aussi des grands classiques comme Bob Marley, AC/DC, Michael Jackson… Bar et restauration sur place Possibilité de pique-niquer sur le site

Entrée libre

Branchez la guitare, entonnez le tambour, moi j’accorde ma basse, 1, 2, 3, 4… ! Plan d’eau du Chêne,Saint Julien de Concelles route du lac 44450 Saint Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

2022-06-24T19:30:00 2022-06-24T23:00:00

