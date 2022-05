Concert de SUPERDOWNHOME, 20 mai 2022, .

Concert de SUPERDOWNHOME

2022-05-20 – 2022-05-20

SUPERDOWNHOME est définitivement le duo le plus classe de la roots music actuelle. Loin du cliché habituel du genre musical, les Italiens Enrico Sauda et Beppe Facchetti mettent au contraire un soin particulier à porter le costume trois-pièces et des chaussures en cuir élégantes, en contraste avec leur musique rurale, et un certain esprit punk qui se dégage de leurs prestations scéniques. nLe combo propose un projet ancré dans la tradition du blues rural, tout en y ajoutant leurs inspirations personnelles faites de rock‘n’roll, de country, de folk et de punk. Seasick Steve et Scott H. Biram sont les deux artistes les ayant le plus inspirés. Ils en ont gardé des outils tels que la Cigar Box et le Diddley Bow ainsi que l’approche minimale et ce mélange subtil entre les ambiances douces et sauvages. nSignés en 2021 sur Dixiefrog, ils sortent l’album No Balls, No Blues Chips une compilation regroupant en 12 titres l’essentiel de leur répertoire.

dernière mise à jour : 2022-05-13 par