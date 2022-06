Concert de Super Cagette au Champ Commun, 5 août 2022, .

Concert de Super Cagette au Champ Commun



2022-08-05 – 2022-08-05

Super Cagette s’inspire des musiques électroniques et des mélodies traditionnelles d’Europe de l’est ou d’ailleurs, pour revisiter la clarinette et créer un univers musical personnel et festif. Saupoudré d’un zeste de chanson, d’improvisation et d’énergie communicative, le solo de clarinette à pédales et électro MAO est une invitation à lâcher prise, à danser.

Au Champ Commun à 20h – Prix libre.

Super Cagette s’inspire des musiques électroniques et des mélodies traditionnelles d’Europe de l’est ou d’ailleurs, pour revisiter la clarinette et créer un univers musical personnel et festif. Saupoudré d’un zeste de chanson, d’improvisation et d’énergie communicative, le solo de clarinette à pédales et électro MAO est une invitation à lâcher prise, à danser.

Au Champ Commun à 20h – Prix libre.

dernière mise à jour : 2022-06-22 par