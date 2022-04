CONCERT DE STRATOSFONIC Challes, 14 mai 2022, Challes.

CONCERT DE STRATOSFONIC Challes

2022-05-14 – 2022-05-14

Challes Sarthe Challes

Créé en 2006, l’orchestre Stratosfonic est bien connu des habitants du Sud-Est Manceau, et notamment des challois, puisqu’il se produit régulièrement sur le territoire. Son répertoire alliant musiques pop-rock et musiques de film permet de réunir tous les membres de la famille et rencontre toujours un beau succès.

Retrouvez l’orchestre Stratosfonic en concert à Challes !

+33 2 43 40 05 82

Challes

